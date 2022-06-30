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Гендиректор «Ювентуса»: «Роналду мы не смогли использовать в полной мере из-за коронавируса»

Гендиректор «Ювентуса» заявил, что клуб не использовал Роналду в полной мере из-за коронавируса
Анна Горшкова
Корреспондент
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Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Присутствие определенных футболистов важно как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения. Меня впечатлил Влахович. У него потрясающее стремление побеждать и проявлять себя. Он боец.

Криштиану мы не смогли использовать в полной мере из-за коронавируса. Но есть один факт, в котором я не сомневаюсь: «Ювентус» выше любого игрока", — приводит слова Арривабене Sky Sport Italia.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий дважды выиграл чемпионат и суперкубок Италии, а также один раз Кубок страны. 27 августа 2021 он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2002 по 2009 год.

Форвард Душан Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» 28 января 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2021/22 Влахович сыграл за команду 21 матч, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/06/30/arrivabene-juventus-de-ligt-pogba-intervista
Криштиану Роналду
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ФК Ювентус
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