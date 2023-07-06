«Интер» арендовал Фраттези с обязательством выкупа

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези продолжит карьеру в «Интере», сообщает официальный сайт миланского клуба.

«Интер» арендовал 23-летнего итальянца с обязательством выкупа.

Фраттези выступал за «Сассуоло» с 2017 года. Он провел за команду 76 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.