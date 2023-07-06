«Интер» арендовал Фраттези с обязательством выкупа
Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези продолжит карьеру в «Интере», сообщает официальный сайт миланского клуба.
«Интер» арендовал 23-летнего итальянца с обязательством выкупа.
Фраттези выступал за «Сассуоло» с 2017 года. Он провел за команду 76 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
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|0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
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Рома – Салернитана
|- : -
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
|- : -
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Лечче – Лацио
|- : -
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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