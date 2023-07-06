«Аталанта» объявила о подписании контракта с Колашинацом

«Аталанта» подписала контракт со свободным агентом Сеадом Колашинацом, сообщает пресс-служба бергамасков.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что 30-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины подпишет контракт по схеме «3+1».

Прошлый сезон Колашинац провел в «Марселе». На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 41 матче.