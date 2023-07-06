«Аталанта» объявила о подписании контракта с Колашинацом
«Аталанта» подписала контракт со свободным агентом Сеадом Колашинацом, сообщает пресс-служба бергамасков.
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что 30-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины подпишет контракт по схеме «3+1».
Прошлый сезон Колашинац провел в «Марселе». На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 41 матче.
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4
|Милан
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5
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6
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14
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0
|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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