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6 июля, 23:34

«Аталанта» объявила о подписании контракта с Колашинацом

Руслан Минаев
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«Аталанта» подписала контракт со свободным агентом Сеадом Колашинацом, сообщает пресс-служба бергамасков.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что 30-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины подпишет контракт по схеме «3+1».

Прошлый сезон Колашинац провел в «Марселе». На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 41 матче.

Сеад Колашинац
ФК Аталанта
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