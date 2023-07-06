«Милан» подписал контракт с 18-летним Лукасом Ромеро
Бывший полузащитник «Лацио» Лукас Ромеро стал игроком «Милана», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
18-летний аргентинец подписал контракт до 2027 года. Он будет выступать за «россонери» под 18-м номером.
Летом у Ромеро истекло соглашение с «Лацио», за который он играл с 2021 года. В сезоне-2022/23 Ромеро провел 12 матчей за римлян во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
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15
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16
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17
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18
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19
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Рома – Салернитана
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Интер – Монца
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