«Милан» подписал контракт с 18-летним Лукасом Ромеро

Бывший полузащитник «Лацио» Лукас Ромеро стал игроком «Милана», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

18-летний аргентинец подписал контракт до 2027 года. Он будет выступать за «россонери» под 18-м номером.

Летом у Ромеро истекло соглашение с «Лацио», за который он играл с 2021 года. В сезоне-2022/23 Ромеро провел 12 матчей за римлян во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.