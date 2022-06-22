Рабьо отказался переходить в «Ньюкасл». Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо хочет покинуть туринский клуб. Однако он отказался от варианта с «Ньюкаслом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний француз хочет выступать за клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

Контракт хавбека, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи.