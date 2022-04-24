Инсинье догнал Гамшика и делит с ним второе место по голам за «Наполи»
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отличился в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».
Этот гол стал для 30-летнего итальянца 121-м в составе неаполитанцев. Он догнал Марека Гамшика и теперь делит с ним второе место по числу забитых мячей в истории клуба.
Рекорд по голам за «Наполи» принадлежит Дрису Мертенсу, который также отличился в игре с «Эмполи». Теперь у бельгийца 146 мячей за команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|9
|3
|71-26
|72
|
2
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|
6
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|
7
|Фиорентина
|33
|17
|5
|11
|54-42
|56
|
8
|Аталанта
|33
|15
|9
|9
|57-39
|54
|
9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|
10
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
11
|Торино
|33
|11
|10
|12
|38-32
|43
|
12
|Удинезе
|32
|9
|12
|11
|47-50
|39
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
19
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
20
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|1 : 3
|23.04
|16:00
|
Торино – Специя
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Интер – Рома
|3 : 1
|23.04
|21:45
|
Верона – Сампдория
|1 : 1
|24.04
|13:30
|
Салернитана – Фиорентина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|16:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|24.04
|19:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|25.04
|21:45
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|28
|1
|6
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