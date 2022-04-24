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Инсинье догнал Гамшика и делит с ним второе место по голам за «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отличился в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».

Этот гол стал для 30-летнего итальянца 121-м в составе неаполитанцев. Он догнал Марека Гамшика и теперь делит с ним второе место по числу забитых мячей в истории клуба.

Рекорд по голам за «Наполи» принадлежит Дрису Мертенсу, который также отличился в игре с «Эмполи». Теперь у бельгийца 146 мячей за команду.

Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Наполи

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Обе забьют - да

24%

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Обе забьют - да

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Краснодар
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1.44

Ф2 (-1.5)

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ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Лоренцо Инсинье
Футбол
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Салернитана» обыграла «Фиорентину» в чемпионате Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
2
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
19
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 1 : 3
23.04 16:00
Торино – Специя
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23.04 19:00
Интер – Рома
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23.04 21:45
Верона – Сампдория
 1 : 1
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 2 : 1
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
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Интер

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Адама Сумаоро

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Болонья

 24 2 5
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