Инсинье догнал Гамшика и делит с ним второе место по голам за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отличился в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».

Этот гол стал для 30-летнего итальянца 121-м в составе неаполитанцев. Он догнал Марека Гамшика и теперь делит с ним второе место по числу забитых мячей в истории клуба.

Рекорд по голам за «Наполи» принадлежит Дрису Мертенсу, который также отличился в игре с «Эмполи». Теперь у бельгийца 146 мячей за команду.