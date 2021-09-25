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Индзаги считает, что «Интер» мог победить в матче с «Аталантой»

23:17
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:2).

«Мы развлекли зрителей, но после этой ничьей остался горький привкус. Чувствуем, что могли добиться большего.

После незабитого пенальти мы в какой-то степени развалились, но «Интер» был великолепен почти весь первый тайм и частично во втором, хоть и играл против сильной «Аталанты». Хорошо провели первые 25 минут второго тайма, а потом «Аталанта» была сильнее нас.

Их вратарь во втором тайме несколько раз выручил команду, а еще у нас был пенальти. Поэтому мы чувствуем, что заслужили лучший результат. Но я горжусь тем, как прошел этот матч. Мы увидели две команды, сражавшиеся изо всех сил за победу", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

У «Интера» голы забивали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко. В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

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X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/inzaghi-inter-deserved-more-than-atalanta/

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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