Индзаги считает, что «Интер» мог победить в матче с «Аталантой»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:2).
«Мы развлекли зрителей, но после этой ничьей остался горький привкус. Чувствуем, что могли добиться большего.
После незабитого пенальти мы в какой-то степени развалились, но «Интер» был великолепен почти весь первый тайм и частично во втором, хоть и играл против сильной «Аталанты». Хорошо провели первые 25 минут второго тайма, а потом «Аталанта» была сильнее нас.
Их вратарь во втором тайме несколько раз выручил команду, а еще у нас был пенальти. Поэтому мы чувствуем, что заслужили лучший результат. Но я горжусь тем, как прошел этот матч. Мы увидели две команды, сражавшиеся изо всех сил за победу", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.
У «Интера» голы забивали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко. В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/inzaghi-inter-deserved-more-than-atalanta/
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