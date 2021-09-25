Индзаги считает, что «Интер» мог победить в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:2).

«Мы развлекли зрителей, но после этой ничьей остался горький привкус. Чувствуем, что могли добиться большего.

После незабитого пенальти мы в какой-то степени развалились, но «Интер» был великолепен почти весь первый тайм и частично во втором, хоть и играл против сильной «Аталанты». Хорошо провели первые 25 минут второго тайма, а потом «Аталанта» была сильнее нас.

Их вратарь во втором тайме несколько раз выручил команду, а еще у нас был пенальти. Поэтому мы чувствуем, что заслужили лучший результат. Но я горжусь тем, как прошел этот матч. Мы увидели две команды, сражавшиеся изо всех сил за победу", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

У «Интера» голы забивали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко. В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.