Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче чемпионата Италии, Миранчук остался в запасе

20:59
Теги:

«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:2).

У «Интера» голы забивали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко. В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Интер» — «Аталанта» — 2:2 (1:2)

Голы: Мартинес, 5 (1:0). Малиновский, 30 (1:1). Толой, 38 (1:2). Джеко, 71 (2:2).

Нереализованный пенальти: Димарко, 86 (перекладина)

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дюмфрис, 57), Брозович, Хакан Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Сатриано, 90), Джеко, Перишич, Мартинес (Санчес, 81).

«Аталанта»: Муссо, Паломино (Мехле, 70), Дзаппакоста (Пашалич, 77), Толой, Гозенс, Мерих Демирал, де Рон, Малиновский (Джимсити, 63), Фройлер, Пессина (Иличич, 63), Сапата (Пикколи, 62).

Предупреждения: Малиновский, 4. Бастони, 12. Паломино, 19. Сапата, 21. Хакан Чалханоглу, 43. Дзаппакоста, 64. Барелла, 70. Толой, 90.

Судья: Мареска (Италия).

25 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Аталанта

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Уфа»: все голы матча РПЛ
Быстров: «Если попадают в пятку — это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен на жопу падать моментально»
Эльбрус забрал пять жизней альпинистов-любителей. Кто виноват в трагедии?
Кондратюк завоевал для России третью квоту в мужском катании на Олимпиаду в Пекине
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд