«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче чемпионата Италии, Миранчук остался в запасе
«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:2).
У «Интера» голы забивали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко. В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Интер» — «Аталанта» — 2:2 (1:2)
Голы: Мартинес, 5 (1:0). Малиновский, 30 (1:1). Толой, 38 (1:2). Джеко, 71 (2:2).
Нереализованный пенальти: Димарко, 86 (перекладина)
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дюмфрис, 57), Брозович, Хакан Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Сатриано, 90), Джеко, Перишич, Мартинес (Санчес, 81).
«Аталанта»: Муссо, Паломино (Мехле, 70), Дзаппакоста (Пашалич, 77), Толой, Гозенс, Мерих Демирал, де Рон, Малиновский (Джимсити, 63), Фройлер, Пессина (Иличич, 63), Сапата (Пикколи, 62).
Предупреждения: Малиновский, 4. Бастони, 12. Паломино, 19. Сапата, 21. Хакан Чалханоглу, 43. Дзаппакоста, 64. Барелла, 70. Толой, 90.
Судья: Мареска (Италия).
25 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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