Индзаги рассказал об ожиданиях от предстоящего матча «Интера» с «Ромой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Ромой» в 34-м туре чемпионата Италии.

«Нас ждет встреча с одной из сильных команд серии А, которую тренирует великий тренер. Матч пройдет в самый оптимальный период для них. Они в шикарной форме. Но во вторник мы выиграли в дерби, поэтому очень мотивированы на успех в предстоящем матче. Будем стараться завершить чемпионат наилучшим образом», — цитирует Индзаги CalcioNews24.

Матч «Интер» — «Рома» пройдет 23 апреля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — 19.00 мск.

После 32 туров «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Рома» (58) находится на 6-й позиции.