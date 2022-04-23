Альваро Мората может продолжить карьеру в «Арсенале»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Арсенал», пишет Goal.

По данным источника, футболист рассказал, что он и его семья готовы покинуть Турин, где он играет в аренде за «Ювентус». Активный интерес к форварду проявляет «Арсенал».

«К счастью, моя жена и дети думают о моем счастье. Единственное, чего они хотят, — это видеть меня счастливым» — цитирует Морату Goal.

В этом сезоне серии А Мората провел за «Ювентус» 31 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.