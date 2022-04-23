Гасперини признался, что «Аталанта» в этом сезоне хуже играет

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о результатах команды в этом сезоне.

«Матчи Лиги чемпионов помогли «Аталанте» стать лучше. В этом сезоне мы играем не так хорошо, но, надеюсь, в следующих матчах это улучшим. Футбол сильно изменился за последние шесть лет. Нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Сейчас очень большая конкуренция», — цитирует Гасперини CalcioNews24.

После 32 матчей серии А команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.