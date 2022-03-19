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Сегодня, 22:59

Индзаги раскритиковал «Интер» после ничьей с «Фиорентиной»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги раскритиковал команду после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«В первом тайме мы сделали недостаточно, такая команда, как у нас, должна работать лучше. После перерыва мы прибавили, начали создавать больше моментов и могли забить больше мячей. Мы сейчас не в лучшей ситуации, семь очков за семь последних матчей, очевидно, давят на нас психологически.

Я недоволен, поскольку мы сами сделали так, что люди ожидают от нас большего. У нас было несколько идеальных месяцев, потом настал спад, однако парни должны спокойно работать дальше.

Мы создаем много моментов, просто не можем их реализовать как следует. Сваливать все на отсутствие определенных футболистов слишком легко. Факт заключается в том, что во втором тайме мы играли сильнее соперника, так что не в этом дело", — приводит слова Симеоне Football Italia.

«Интер» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Фиорентина
Голы
Торрейра, 50 (0:1), Дюмфрис, 55 (1:1)
Интер
Ханданович Дюмфрис Д`Амброзио Шкриньяр Бастони (Димарко, 80) Хакан Чалханоглу Видаль (Кайседо, 90) Барелла Джеко (Санчес, 74) Мартинес (Корреа, 74) Перишич (Гозенс, 80)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович (Мартинес Куарта, 90+1) Венути Игор Сапонара (Иконе, 74) Кастровилли Торрейра Данкан Пентек (Кальехон, 90+1) Гонсалес (Кабрал, 90+1)
Предупреждения
Д`Амброзио 71’  -  Миленкович 38’, Сапонара 56’
Судьи
Киффи (Италия)
Источник: https://football-italia.net/inzaghi-inter-insufficient-and-too-frenetic-against-fiorentina/

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Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Симоне Индзаги
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Рома» — «Лацио», «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
2
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 - : -
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 - : -
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
20.03 17:00
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