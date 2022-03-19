Индзаги раскритиковал «Интер» после ничьей с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги раскритиковал команду после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«В первом тайме мы сделали недостаточно, такая команда, как у нас, должна работать лучше. После перерыва мы прибавили, начали создавать больше моментов и могли забить больше мячей. Мы сейчас не в лучшей ситуации, семь очков за семь последних матчей, очевидно, давят на нас психологически.

Я недоволен, поскольку мы сами сделали так, что люди ожидают от нас большего. У нас было несколько идеальных месяцев, потом настал спад, однако парни должны спокойно работать дальше.

Мы создаем много моментов, просто не можем их реализовать как следует. Сваливать все на отсутствие определенных футболистов слишком легко. Факт заключается в том, что во втором тайме мы играли сильнее соперника, так что не в этом дело", — приводит слова Симеоне Football Italia.

«Интер» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А.