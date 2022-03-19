«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в чемпионате Италии, Кокорин остался в запасе
«Интер» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче 30-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 50-й минуте счет открыл полузащитник Лукас Торрейра. Дензел Дюмфрис на 55-й минуте сравнял.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. В последний раз он выходил на поле 10 января в матче чемпионата Италии с «Торино».
«Интер» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» имеет в активе 47 очков и занимает 8-ю строчку.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
2
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
|Лацио
|29
|14
|7
|8
|58-42
|49
|
6
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|
7
|Рома
|29
|14
|6
|9
|47-35
|48
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|
20
|Салернитана
|28
|3
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|22-66
|15
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38 тур
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|1 : 1
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|- : -
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
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