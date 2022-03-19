«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в чемпионате Италии, Кокорин остался в запасе

«Интер» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче 30-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 50-й минуте счет открыл полузащитник Лукас Торрейра. Дензел Дюмфрис на 55-й минуте сравнял.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. В последний раз он выходил на поле 10 января в матче чемпионата Италии с «Торино».

«Интер» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» имеет в активе 47 очков и занимает 8-ю строчку.