Индзаги: «Интер» пропустил от «Ювентуса» два необязательных мяча»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:2 д.в.) в финале Кубка Италии.

«Это была хорошая игра против очень, очень сильного соперника. Мы хорошо провели первые полчаса, а затем плохо подошли ко второму тайму, пропустив два мяча, которых действительно можно было избежать. Мы должны были быть более осторожными. Однако моя команда никогда не сдается.

Теперь нам предстоит сыграть еще два матча серии А — мы хотим завершить сезон как можно лучше. Сейчас будем наслаждаться этими моментами, ведь прошло десять лет с тех пор, как мы выигрывали Кубок Италии или Суперкубок, поэтому я рад за клуб, парней и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца. Это была наша 50-я игра в сезоне, я не мог требовать большего от своих игроков. Я очень счастлив, что мы разделим радость от этого трофея со всеми нашими болельщиками», — сказал Индзаги Sport Mediaset.