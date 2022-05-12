Аллегри: «Ювентус» добился определенных целей, финишировав в четверке»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Интера» (2:4 д.в.) в финале Кубка Италии отметил, что теперь игрокам надо отдохнуть.

«Мы будем учиться на этом опыте. Жаль, потому что мы не одержали победу над «Интером» в серии А и не взяли реванш в этот вечер. Сейчас нет смысла говорить об этом, могу только поздравить «Интер», моих парней и судью с хорошей игрой. Мы добились определенных целей, финишировав в четверке лучших, что в январе казалось очень трудным. Теперь парни могут отдохнуть летом, набраться сил и быть готовыми побеждать в следующем сезоне«, — приводит Sport Mediaset слова Аллегри.

В Суперкубке Италии «Интер» сыграет с «Миланом» или «Ювентусом».