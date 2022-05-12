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Сегодня, 06:45

Форвард Фабио Квальярелла хочет продолжить выступать за «Сампдорию»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла в ближайшее время не планирует покидать итальянский клуб, футболист ждет предложение о новом контракте. Об этом рассказал его агент Джузеппе Боццо.

«Фабио 39 лет и все равно он полон желания играть за «Сампдорию». Он очень привязан к этому клубу», — цитирует Боццо Tuttosport.

Футболист выступает за «Сампдорию» с 2005 года. В этом сезоне Квальярелла сыграл в 32 матчах, забив 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. «Сампдория» после 36 туров серии А занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Фабио Квальярелла
ФК Сампдория
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 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
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 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
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 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
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 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
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Удинезе – Специя
 - : -
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 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
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Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
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 - : -
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Кальяри – Интер
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16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
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16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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 27
Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

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 27 1 10
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