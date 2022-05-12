Форвард Фабио Квальярелла хочет продолжить выступать за «Сампдорию»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла в ближайшее время не планирует покидать итальянский клуб, футболист ждет предложение о новом контракте. Об этом рассказал его агент Джузеппе Боццо.

«Фабио 39 лет и все равно он полон желания играть за «Сампдорию». Он очень привязан к этому клубу», — цитирует Боццо Tuttosport.

Футболист выступает за «Сампдорию» с 2005 года. В этом сезоне Квальярелла сыграл в 32 матчах, забив 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. «Сампдория» после 36 туров серии А занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.