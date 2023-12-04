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Индзаги — о матче с «Наполи»: «Такая победа в Неаполе приносит удовлетворение»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:0).

«Первый тайм начался очень хорошо, и гол Тюрама был отменен из-за очень маленького офсайда. «Наполи» – чемпион Италии, мы были в некоторой опасности, когда бил Политано и когда Зоммер нас выручал, но в целом победа заслуженная. Это наш пятый выездной матч за последние шесть игр, третий за неделю, и нам нужно было такое выступление. Когда мы повели 2:0, игра была под контролем. Такая победа в Неаполе приносит удовлетворение. Но также мы знаем, что прошло лишь 14 туров, впереди много матчей.

Уверен, завтра напишут, что у «Интера» нет конкурентов, однако еще в среду мы уступали 0:3 «Бенфике» – и заголовки были другими. Мы знаем об этом, мы с таким сталкивались и можем этого ожидать», – сказал Индзаги в эфире DAZN.

Голы в матче с «Наполи» забили Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками – на пятой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Симоне Индзаги
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