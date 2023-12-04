«Интер» на выезде обыграл «Наполи»

«Интер» в матче 14-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Наполи» со счетом 3:0.

Отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками — на пятой строчке.