Индзаги: «Интер» остался командой, которая знает, как двигаться вперед»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча второго тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).
«Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели. У нас поменялось десять игроков, но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно. Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперед», — приводит слова Индзаги DAZN.
«Интер» набрал 6 очков и присоединился к «Милану», «Наполи» и «Вероне» в турнирной таблице. «Кальяри» с 1 очком — на 13-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|0 : 1
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|2 : 0
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|1 : 1
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|0 : 2
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Кристиан Кабаселе
Удинезе
|2
|0
|2