Голы Мартинеса и Дюмфриса принесли «Интеру» победу над «Кальяри»

«Интер» на выезде обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У «нерадзурри» забивали Дензел Дюмфрис на 21-й минуте и Лаутаро Мартинес — на 30-й.

«Интер» набрал 6 очков и присоединился к «Милану», «Наполи» и «Вероне» в турнирной таблице. «Кальяри» с 1 очком — во второй половине таблицы.