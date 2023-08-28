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28 августа, 23:38

Голы Мартинеса и Дюмфриса принесли «Интеру» победу над «Кальяри»

Руслан Минаев
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Маркус Тюрам в окружении игроков «Кальяри».
Фото Global Look Press

«Интер» на выезде обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У «нерадзурри» забивали Дензел Дюмфрис на 21-й минуте и Лаутаро Мартинес — на 30-й.

«Интер» набрал 6 очков и присоединился к «Милану», «Наполи» и «Вероне» в турнирной таблице. «Кальяри» с 1 очком — во второй половине таблицы.

Италия. Серия А. 2-й тур
28 авг, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:2
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
11
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
12
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
13
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
18
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Сассуоло 2 0 0 2 0-4 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 2 : 2
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 0 : 1
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 2 : 0
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 1 : 1
28.08 21:45
Кальяри – Интер
 0 : 2
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Кристиан Кабаселе

Кристиан Кабаселе

Удинезе

 2 0 2
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