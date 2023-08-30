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«Ювентус» продлит контракт с 18-летним Йылдызом

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство туринского клуба довольно прогрессом 18-летнего турка. Ожидается, что игрок подпишет новый контракт до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Йылдыз провел 45 матчей за молодежную команду «Ювентуса», в которых забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК Ювентус
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 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
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5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
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8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
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