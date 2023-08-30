«Ювентус» продлит контракт с 18-летним Йылдызом

Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство туринского клуба довольно прогрессом 18-летнего турка. Ожидается, что игрок подпишет новый контракт до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Йылдыз провел 45 матчей за молодежную команду «Ювентуса», в которых забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.