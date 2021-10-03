Индзаги доволен результатами «Интера» в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Думаю, у нас могло бы быть на пару очков больше, но я доволен, как команда справляется с давлением. Мы одержали волевую победу над «Сассуоло», и это хороший знак. Ребята никогда не сдаются и проявляют боевой дух.

Но в последних нескольких матчах мы допускали слишком много ошибок и играли не так качественно, как в первых двух турах», — приводит слова Индзаги Football Italia.

2 октября «Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии. После этой встречи команда Индзаги набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.