Джеко повторил рекорд Роналдо по результативности в «Интере»
Нападающий «Интера» Эдин Джеко повторил рекорд результативности бывшего форварда «нерадзурри» Роналдо.
Босниец забил 6 голов в первых 7 матчах за команду в чемпионате Италии. В последний раз это удавалось Роналдо в сезоне-1997/98.
6 — Edin Dzeko is the first player, in his first campaign for the Nerazzurri, to have scored at least six goals in Inter's first seven Serie A seasonal games played since Ronaldo in 1997/98. Entrance.#SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/r1mAZkhNRI— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 2, 2021
Джеко перешел в «Интер» на правах свободного агента в августе 2021 года. На его счету 6 голов и 1 результативная передача в 7 матчах за команду в чемпионате Италии.
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