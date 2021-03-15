Защитник «Милана» может быть дисквалифицирован за пост в Instagram про судью матча с «Наполи»
14:40
Защитник «Милана» Тео Эрнандес может быть дисквалифицирован. После поражения в матче 27-го тура серии А против «Наполи» (0:1), Эрнандес выложил в Instagram пост с изображением главного арбитра встречи Фарибицио Паскуа. Фотографию он сопроводил не самыми приятными смайликами.
Пост Тео Эрнандеса. Фото Instagram
Вскоре Эрнадес удалил свой пост, но он уже был замечен в сети.
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