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Защитник «Милана» может быть дисквалифицирован за пост в Instagram про судью матча с «Наполи»

14:40
Тео Эрнандес. Фото ФК «Милан». Пост Тео Эрнандеса. Фото Instagram
Тео Эрнандес. Фото ФК «Милан».
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес может быть дисквалифицирован. После поражения в матче 27-го тура серии А против «Наполи» (0:1), Эрнандес выложил в Instagram пост с изображением главного арбитра встречи Фарибицио Паскуа. Фотографию он сопроводил не самыми приятными смайликами.

Пост Тео Эрнандеса. Фото Instagram
Пост Тео Эрнандеса. Фото Instagram

Вскоре Эрнадес удалил свой пост, но он уже был замечен в сети.

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