Иммобиле заявил, что хочет остаться в «Лацио» навсегда

Нападающий Чиро Иммобиле заявил, что продлит контракт с «Лацио» и изъявил желание выступать за римскую команду до конца карьеры.

— В период, когда шейхи могли выкупить «Ньюкасл», с моим агентом связывались из этого клуба, — цитирует Goal.com Иммобиле. — Потом АПЛ не утвердила сделку, или что-то такое, точно не помню. Знаю, что «Ньюкасл» хотел подписать итальянского тренера, Массимилиано Аллегри или Лучано Спалетти. Тем не менее, я хочу остаться в «Лацио» навсегда. Новый контракт с клубом будет действовать до 2025 года, это значит, что мне будет 35 лет, когда он подойдет к концу.

В сезоне-2019/20 Иммобиле провел за «Лацио» 44 матча, на его счету 39 голов и 8 результативных передач. 30-летний итальянец стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона и выиграл «Золотую бутсу».