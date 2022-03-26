Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии

Нападающий Чиро Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии. 32-летний футболист еще не принял окончательное решение, но пока склоняется именно к такому выводу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

24 марта Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира. «Скуадра адзурра» не выступит на турнире во второй раз подряд.

Иммобиле выступает за сборную Италии с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей, в которых забил 15 мячей.

В составе сборной Италии Иммобиле стал чемпионом Европы 2020 года.