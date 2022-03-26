«Болонья» продлит контракт с основным голкипером

«Болонья» продлит контракт с голкипером Лукашем Скорупски. Новое соглашение будет действовать до 2025 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 30-летнего поляка истекает летом 2023-го.

В этом сезоне Скорупски провел за «Болонью» 29 матчей в серии А, в которых пропустил 44 мяча.

Он перешел в «Болонью» в 2018 году из другого итальянского клуба — «Ромы».