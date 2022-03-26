«Ювентус» возобновил интерес к Берарди

«Ювентус» возобновил интерес к полузащитнику «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Tuttosport.

На 27-летнего игрока сборной Италии также претендуют «Наполи» и «Милан».

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года. Итальянский клуб готов расстаться с игроком за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 26 матчей в чемпионате Италии, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.