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Игроки женской команды «Ювентуса» на самоизоляции из-за возможности заражения коронавирусом

12:52
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«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что десять игроков женской команды в ближайшее время будут находится на самоизоляции. Это связано с ситуацией с коронавирусом.

Имена футболисток не названы, однако указано, что они также выступают за сборную Италии. Сообщается, что во время турнира Algarve Cup они могли вступать в контакт с человеком, у которого позднее диагностировали коронавирус. Симптомом болезни у футболисток пока нет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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