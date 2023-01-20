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Шалимов: «Кварацхелии никакой лондонский «Арсенал» не нужен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Наполи» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе неаполитанского клуба.

«Обратил бы внимание не только на голы Хвичи, на то, как он забивает, а на игру в пас, на качество передачи — поле он видит хорошо, отдает вовремя. В «Рубине», на мой взгляд, Хвича в последний год стал передерживать мяч, не отдавать партнерам, старался все сделать сам — и это делало его предсказуемым, приводило к кризису. В Италии он мяч не передерживает, все вовремя — короткий пас, дриблинг. Все по месту.

Говорить об Англии может тот, кто не видел обстановку в Неаполе, когда команда идет наверху. Я играл в «Наполи» — это что-то потрясающее по атмосфере и вниманию болельщиков. Никакой лондонский «Арсенал» не нужен. Чем «Арсенал» лучше «Наполи»? С футбольной точки зрения ничем. Если только финансами», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В составе «Наполи» 21-летний футболист играет с лета 2022 года. В этом сезоне он провел за неаполитанцев 20 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Источник: РБ Спорт

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Игорь Шалимов
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
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Сампдория – Удинезе
 - : -
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