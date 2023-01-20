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Сегодня, 10:34

Шкриньяр сообщил «Интеру», что пока не хочет продлевать контракт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр пока отказывается от продления контракта с итальянским клубом, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, на данный момент футболист решил не продлевать контракт с «Интером» — через своего агента Роберто Систичи он сообщил клубу об этом. Шкриньяр взял время на размышление — он оценит, какие варианты продолжения карьеры у него есть. Если Милан передумает, «Интер» готов продлить соглашение с ним. Отмечается, что игрок пока не ответил команде окончательным отказом.

Ранее сообщалось, что в Париже готовы гарантировать Шкриньяру заработную плату в размере 12 миллионов евро. При этом «Интер» готов платить защитнику по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с миланским кубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2023/01/19/calciomercato-inter-skriniar-rinnovo-news

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Милан Шкриньяр
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