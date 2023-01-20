Кварацхелия пропустит матч «Наполи» с «Салернитаной» из-за болезни

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч 19-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» из-за болезни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Кварацхелия не поехал на матч с «Салернитаной», он остался дома. У него не было температуры, но он заболел, и врач должен был дать ему лекарства», — заявил главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти.

В этом сезоне вингер провел за неаполитанцев 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Матч «Салернитана» — «Наполи» пройдет в субботу, 21 января. Начало — 20.00 (мск).