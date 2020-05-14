Ибрагимович сдал два отрицательных теста на коронавирус

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прошел тесты на коронавирус, сообщает MilanNews.it.

38-летний нападающий провел весь карантин в Швеции, вернувшись в Италию 11 мая

По сведения источника, Ибрагимович сдал два мазка на коронавирус, и оба дали отрицательный результат.

Поэтому ему было разрешено временно покинуть базу «Милана» для поездки в свою квартиру, где он, как ожидается, будет продолжать пребывание еще в течение семи дней.