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Ибрагимович сдал два отрицательных теста на коронавирус

21:23
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прошел тесты на коронавирус, сообщает MilanNews.it.

38-летний нападающий провел весь карантин в Швеции, вернувшись в Италию 11 мая

По сведения источника, Ибрагимович сдал два мазка на коронавирус, и оба дали отрицательный результат.

Поэтому ему было разрешено временно покинуть базу «Милана» для поездки в свою квартиру, где он, как ожидается, будет продолжать пребывание еще в течение семи дней.

Перед возобновлением тренировок с остальной командой, Ибрагимовичу необходимо будет сдать анализ крови и пройти полный медицинский осмотр.

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