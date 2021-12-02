Ибрагимович представил новую книгу о себе

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович презентовал свою книгу под название Adrenalina. По словам 40-летнего шведа, в ней он раскрывает себя с другой «нефутбольной» стороны.

«Мне 40 лет, у меня двое детей, которых и детьми назвать нельзя. Они уже мальчики. В таком возрасте на листе подводится черта, подсчитываются суммы и оценивается баланс. Если все знают Ибрагимовича-игрока, то Ибрагимовича-человека — нет. В этом и есть смысл книги», — написал Ибрагимович в Twitter.

Действующий контракт 40-летнего шведа с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 12 встречах.