Ибрагимович представил новую книгу о себе
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович презентовал свою книгу под название Adrenalina. По словам 40-летнего шведа, в ней он раскрывает себя с другой «нефутбольной» стороны.
«Мне 40 лет, у меня двое детей, которых и детьми назвать нельзя. Они уже мальчики. В таком возрасте на листе подводится черта, подсчитываются суммы и оценивается баланс. Если все знают Ибрагимовича-игрока, то Ибрагимовича-человека — нет. В этом и есть смысл книги», — написал Ибрагимович в Twitter.
Действующий контракт 40-летнего шведа с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 12 встречах.
Ho quarant'anni e due figli che non sono pi? bambini, ma ragazzi. A quest'et? in genere si tira una riga sul foglio e si fanno le prime somme, i primi bilanci. Se il giocatore Ibra lo conoscono tutti, l'uomo Ibra no.— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) December 2, 2021
? il senso di questo libro.#Adrenalina — #MyUntoldStories pic.twitter.com/ESlRXh4ZCL
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