Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса»

Прокуратура Турина планирует допросить нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитиану Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, финансовая сторона сотрудничества 36-летнего португальца с туринским клубом является важной частью расследования.

Напомним, следователи изучают финансовые детали контракта Роналду с «Ювентусом». Сообщалось, что нападающий мог получать дополнительные выплаты от клуба во время локдауна.

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба попало под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.