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Ибрагимович из-за коронавируса может пропустить дерби против «Интера»

17:12
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 39-летний швед и защитник Лео Дуарте сдали повторные тесты на коронавирус, которые оказались положительными. 24 сентября «Милан» сообщил о заражении форварда вирусом.

Ибрагимович рискует пропустить дерби в чемпионате Италии против «Интера», которое пройдет 17 октября.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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