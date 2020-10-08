Ибрагимович из-за коронавируса может пропустить дерби против «Интера»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 39-летний швед и защитник Лео Дуарте сдали повторные тесты на коронавирус, которые оказались положительными. 24 сентября «Милан» сообщил о заражении форварда вирусом.

Ибрагимович рискует пропустить дерби в чемпионате Италии против «Интера», которое пройдет 17 октября.