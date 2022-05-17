Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом» или стать агентом

Ибрагимович может продлить соглашение с «Миланом» еще на сезон

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Как отмечается, в ближайшее время 40-летний швед намерен определиться со своим будущим.

Ибрагимович может продлить соглашение с «Миланом» еще на сезон или пойти работать в компанию ныне покойного агента Мино Райолы.

В этом сезоне он провел 26 матчей в чемпионате и Кубке Италии, в которых забил восемь голов и отдал 3 передачи.