Буффон о «Золотом мяче»: «В 2003 году я даже не попал в топ-5, хотя меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о том, злится ли он, что так и не выиграли «Золотой мяч». По словам 44-летнего итальянца вручение награды не всегда логично.

«Логика есть не всегда, — приводит слова вратаря Sport FM со ссылкой на France Football. — В 2003 году я даже не попал в топ-5, хотя меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов. Меня не волнуют определенные награды. Но я хочу меритократии, потому что это спорт, и часто я этого не вижу».

В сезоне-2002/03 «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Милану» в серии послематчевых пенальти. Буффон сумел отразить два удара, но это не спасло туринскую команду от поражения. Его номинировали на «Золотой мяч», однако в голосовании он занял девятое место.