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Буффон о «Золотом мяче»: «В 2003 году я даже не попал в топ-5, хотя меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов»

Буффон считает, что вручение «Золотого мяча» не всегда логично
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о том, злится ли он, что так и не выиграли «Золотой мяч». По словам 44-летнего итальянца вручение награды не всегда логично.

«Логика есть не всегда, — приводит слова вратаря Sport FM со ссылкой на France Football. — В 2003 году я даже не попал в топ-5, хотя меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов. Меня не волнуют определенные награды. Но я хочу меритократии, потому что это спорт, и часто я этого не вижу».

В сезоне-2002/03 «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Милану» в серии послематчевых пенальти. Буффон сумел отразить два удара, но это не спасло туринскую команду от поражения. Его номинировали на «Золотой мяч», однако в голосовании он занял девятое место.

Источник: https://www.sportfm.fr/ballon-d-or-iniesta-buffon-s-insurge-encore-119235.html
Джанлуиджи Буффон
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 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
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 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
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 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
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Венеция – Кальяри
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Лацио

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Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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