Ибрагимович объявит о своем будущем после последнего матча «Милана» в сезоне

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявит о своем будущем после последнего матча команды в нынешнем сезоне, сообщает Football Italia.

22 мая «Милан» сыграет с «Сассуоло» в матче 38-го тура серии А. Встреча пройдет на стадионе «Мапеи» в Сассуоло. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

После 37 туров серии А «Милан» набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.