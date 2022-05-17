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Сегодня, 11:35

Ибрагимович объявит о своем будущем после последнего матча «Милана» в сезоне

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявит о своем будущем после последнего матча команды в нынешнем сезоне, сообщает Football Italia.

22 мая «Милан» сыграет с «Сассуоло» в матче 38-го тура серии А. Встреча пройдет на стадионе «Мапеи» в Сассуоло. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

После 37 туров серии А «Милан» набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://football-italia.net/milans-ibrahimovic-to-to-reveal-future-plans-after-end-of-season/
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
ФК Сассуоло
серия А
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Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом» или стать агентом
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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