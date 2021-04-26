Ибрагимович и Лукаку оштрафованы за стычку в матче Кубка Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку были оштрафованы за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии. Швед получил штраф в 4 тысячи евро, бельгиец — 3 тысячи, сообщает Football Italia.

Клубы также были оштрафованы за неспортивное поведение футболистов. «Милан» оштрафован на 2 тысячи, «Интер» — на 1,25.

Напомним, что в концовке первого тайма той встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Арбитр дал обоим игрокам по желтой карточке. По итогам расследования обоим было предъявлено обвинение в неспортивном поведении, а игроки получили по одному матчу дисквалификации.