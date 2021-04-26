Дубль Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»
26 апреля 2021, 23:37
«Лацио» обыграл «Милан» (3:0) в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль оформил Хоакин Корреа, еще один гол забил Чиро Иммобиле.
«Лацио» с 61 очком занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» — 66 очков и 5-я строчка.
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