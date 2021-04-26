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«Наполи» в гостях обыграл «Торино»

21:25
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«Наполи» обыграл «Торино» (2:0) в выездном матче 33-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Темуе Бакайоко и Виктор Осимен. В концовке второго тайма у хозяев вторую желтую карточку получил Роландо Мандрагора.

«Наполи» с 66 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» — 31 балл и 16-я строчка.

Торино — Наполи

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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