«Наполи» в гостях обыграл «Торино»
21:25
«Наполи» обыграл «Торино» (2:0) в выездном матче 33-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей отличились Темуе Бакайоко и Виктор Осимен. В концовке второго тайма у хозяев вторую желтую карточку получил Роландо Мандрагора.
«Наполи» с 66 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» — 31 балл и 16-я строчка.
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