«Наполи» в гостях обыграл «Торино»

«Наполи» обыграл «Торино» (2:0) в выездном матче 33-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Темуе Бакайоко и Виктор Осимен. В концовке второго тайма у хозяев вторую желтую карточку получил Роландо Мандрагора.

«Наполи» с 66 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» — 31 балл и 16-я строчка.