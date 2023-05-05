Кварацхелия — о чемпионстве «Наполи»: «Если ты мечтаешь, ты сделаешь это»

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в серии А.

«Если ты мечтаешь, ты сделаешь это. Мечты сбываются. Да здравствует «Наполи»! Чемпионы Италии!» — написал Кварацхелия в соцсетях.

В текущем сезоне 22-летний сыграл 38 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории «Наполи». В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.