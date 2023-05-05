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Сегодня, 08:29

Кварацхелия — о чемпионстве «Наполи»: «Если ты мечтаешь, ты сделаешь это»

Виталий Косик
Корреспондент
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Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в серии А.

«Если ты мечтаешь, ты сделаешь это. Мечты сбываются. Да здравствует «Наполи»! Чемпионы Италии!» — написал Кварацхелия в соцсетях.

В текущем сезоне 22-летний сыграл 38 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории «Наполи». В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
0
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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3.05 19:00
Аталанта – Специя
 3 : 2
3.05 19:00
Ювентус – Лечче
 2 : 1
3.05 19:00
Салернитана – Фиорентина
 3 : 3
3.05 19:00
Сампдория – Торино
 0 : 2
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
 1 : 1
3.05 22:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 0
3.05 22:00
Монца – Рома
 1 : 1
3.05 22:00
Верона – Интер
 0 : 6
4.05 21:45
Эмполи – Болонья
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4.05 21:45
Удинезе – Наполи
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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