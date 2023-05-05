Во время празднования чемпионства «Наполи» погиб 26-летний болельщик

Во время празднования чемпионства «Наполи» в серии А на улицах Неаполя произошла перестрелка, в результате инцидента погиб человек, сообщает La Repubblica.

Сообщается, что перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования, в котором приняли участие десятки тысяч болельщиков. 26-летний пострадавший был ранен и срочно доставлен в неаполитанскую больницу «Кардарелли», где вскоре скончался.

Родственники погибшего узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьезный ущерб. На данный момент делом занимаются правоохранительные органы.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории «Наполи». В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.