Политано: «Завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать титул»

Нападающий «Наполи» Маттео Политано поделился эмоциями от досрочной победы в чемпионате Италии.

«С первого дня мы знали, что потеряли многих наших лучших игроков, но перед началом сезона к нам пришли новые футболисты. Мы группа сильных игроков, в которой никто не чувствует превосходства и все едины. Завтра у меня будут синие волосы и татуировка, чтобы отпраздновать скудетто», — приводит слова Политано журналист Николо Скира.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории неаполитанского клуба.

В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.