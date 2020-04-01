Защитник клуба серии С «Годзано» с русскими корнями Максимилиано Угге в интервью «СЭ» отметил, что находится в режиме самоизоляции еще с конца февраля.

— Находится дома, в Годзано, примерно в 50-60 километрах от Милана. Сидим дома с женой и ребенком, — рассказал Угге.

— С какого числа вы в самоизоляции?

— По всей Италии карантин действует с 8 марта, а у нас в регионе отправили всех по домам еще раньше — по-моему, в конце февраля.

— Что вы обычно делаете?

— Да ничего. Что можно дома делать? Делаю самостоятельно какие-то упражнения, пытаюсь сохранить форму. Мы с супругой играем с ребенком, я читаю всякие книги о том, как стать самым лучшим папой. Иногда выходим из дома за продуктами — примерно два раза в неделю. Чаще этого делать нельзя, потому что попадем под подозрение. Люди в магазине будут думать: «Он же вчера был здесь! Почему он снова пришел?» Нажалуются еще куда-нибудь. (Гоша Чернов)

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121. По этой причине большинство соревнований в мире, в том числе и матчи серии A, приостановлены или отменены.

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