Хавбек Иван Перишич высказался о своем будущем в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич прокомментировал свое будущее в миланском клубе.

«Продление соглашения? Я не знаю. Но с важными игроками нельзя тянуть до последней минуты...» — цитирует Перишича Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о новом соглашении до 2024 года. 33-летний хорват будет получать 5 миллионов евро в год.