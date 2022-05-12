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Сегодня, 07:37

Хавбек Иван Перишич высказался о своем будущем в «Интере»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич прокомментировал свое будущее в миланском клубе.

«Продление соглашения? Я не знаю. Но с важными игроками нельзя тянуть до последней минуты...» — цитирует Перишича Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о новом соглашении до 2024 года. 33-летний хорват будет получать 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Перишич провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

Иван Перишич
ФК Интер (Интернационале)
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3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
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 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
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 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
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Удинезе – Специя
 - : -
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Рома – Венеция
 - : -
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 27
Душан Влахович

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 23
Лаутаро Мартинес

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

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Итан Ампаду

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Венеция

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