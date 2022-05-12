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Вице-президент «Ювентуса» Недвед объяснил, почему уходит Пауло Дибала

Виктория Кравченко
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал скорый уход из команды форварда Пауло Дибалы.

«Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект. У него высокие запросы, это понятно, так как он невероятный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся. Но это не означает, что он не отличный игрок», — цитирует Недведа Sport Italia.

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит нападающему четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Павел Недвед
Пауло Дибала
ФК Ювентус
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