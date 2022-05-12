Президент «Интера» уверен в победе команды в чемпионате Италии

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что уверен в победе команды в серии А, несмотря на отставание от «Милана».

11 мая команда Симоне Индзаги впервые за 11 лет стала победителем кубка Италии, обыграв в финале «Ювентус» (4:2).

«Этот кубок навсегда останется в истории «Интера». Мы счастливы, сезон продолжается. Будем бороться до конца. В победе в серии А мы более чем уверены», — сказал Чжан в интервью Sport Mediaset.

«Милан» опережает «Интер» на 2 очка в турнирной таблице серии А.