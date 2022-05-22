Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно после победы в заключительном туре серии А над «Ювентусом» (2:0) подвел итоги сезона.

«Последние несколько игр не были положительными, поэтому мы знали, что сегодня не можем ошибиться. Я поздравляю ребят и всю Флоренцию с тем, как они поддерживали нас на протяжении всего сезона. Это выдающееся достижение, потому что мы знали, что должны отличаться от прошлого сезона, но не думали, что это будет так. Это шедевр, мы очень счастливы. С самого начала было видно, что команда росла.

Как и положено, мы дождались конца сезона, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Мы встретимся с руководством в ближайшие несколько дней. Для брака нужно согласие двоих», — приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.

Благодаря победе над «Ювентусом» и поражению «Аталанты» в матче с «Эмполи» флорентийцы обеспечили себе участие в еврокубках впервые с сезона-2016/17. «Фиалки» пробились в квалификацию Лиги конференций.